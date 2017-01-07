Kalkışma" Kitabının Tanıtım Programı Ertelendi

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesini 102 kameramanın gözünden anlatan "KalkışMA" kitabının tanıtım programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince Emek Sineması'nda saat 19.00'da düzenlenmesi planlanan programın, İstanbul'daki kar yağışı dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.



Kitapta yazıları bulunan 102 kameramana teşekkür plaketi takdim edilmesi planlanan programa, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı bildirilmişti.