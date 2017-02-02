Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Biz şu aşamada bir bütün olarak Orta Vadeli Programımızı (OVP) revize etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü OVP'nin sadece makro ekonomik göstergeleri içeren bir yapısı yok. Yapısal reformlarımız var, merkezi yönetim bütçemiz var ve diğer sektörlere yönelik politikalarımız var. Bunları biz yine uygulamaya devam edeceğiz."