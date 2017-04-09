Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Açıklaması
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Birileri tarafından özellikle milliyetçi, ülkücü olan kardeşlerimizin kafaları da karıştırılmaya çalışılıyor.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Birileri tarafından özellikle milliyetçi, ülkücü olan kardeşlerimizin kafaları da karıştırılmaya çalışılıyor. Onların sadece şu soruyu sormalarını isterim. PKK terör örgütü Avrupa'nın dört bir yanında neden 'Hayır' kampanyası yapıyor? Bu soruyu sorsunlar ve cevabını arasınlar" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 2.si düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali etkinliklerine katılmak için Manisa'ya geldi. Güreş Festivali öncesi Bakan Elvan, Obasya Otel'de AK Partili MKYK üyesi ve Manisa milletvekili Murat Baybatur ve milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, partililerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Bakan Elvan'a ilçeyi tanıttı.
"Demokrasiden korkanlar farkı söylem içerisinde"
Kahvaltı programında konuşan Bakan Elvan, yeni Anayasa değişikliğini anlattı. Anayasa değişikliğiyle birlikte demokrasinin de güçleneceğini ifade eden Elvan, "Şu Anayasadaki 18 maddeye bakacak olursanız, her bir madde demokrasimize daha da güç verecek olan maddeler. Halkın yetkisini arttıracak olan maddeler. Denetimi daha da etkin hale getirecek olan maddeler. Hükumetin icraatını daha da güçlendirecek olan maddeler. Yasamanın daha da etkin çalışmasını sağlayacak olan maddeler. Yargıya, hem bağımsız hem de tarafsız ilkesini sağlayan ve aynı zamanda yargı yöneticilerinin de Hakimler ve Savcılar Kurulunun da bizatihi milletin temsilcileri tarafından atanmasını sağlayan bir düzenleme getiriyoruz. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Ama bugüne kadar halktan korkanlar, demokrasinin gelişmesinden korkanlar, maalesef farklı bir söylem içerisindeler" dedi.
"Rejimini koruyan kişi Erdoğan olmuştur"
Başta Avrupa olmak üzere yurt dışında Türkiye aleyhinde kampanyalar yürütüldüğünü söyleyen Elvan, "Bir tarafta Türkiye, 7 düvele karşı mücadele ediyor. Dünyanın dört bir yanında Türkiye aleyhine kampanyalar yürütülüyor. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından, PKK terör örgütü tarafından, diğer terör örgütleri tarafından ve bazı ülkelerin yöneticilerinin ve dolaylı olarak destekledikleri kesimler tarafından Türkiye aleyhinde kampanyalar yürütülüyor. Diktatörlükten bahsediyorlar utanmadan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için diktatör diyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde bu milleti ayağa kaldıran, bu milletin Türkiye Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmasını sağlayan evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimini koruyan kişi Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Şapkamı alır giderim dememiştir. Birilerinin dediği gibi 'Seni ben bile kurtaramam' dememiştir. Düşünün Adnan Menderes'e darbe girişimi öncesi İsmet İnönü, 'Seni ben bile kurtaramam' diyor. Eğer sen bir partinin lideri isen CHP Genel Başkanı isen, Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık yapmışsan, senin 'Seni ben bile kurtaramam' dememen lazım. Arkasından tüm CHP il ve ilçe teşkilatlarına bir genelge gönderdi. O genelgede de darbecilere destek verilmesini istedi. Darbe sonrasını söylüyorum. Türkiye'nin geleceğinin daha iyi olacağını, bu konuda da gereken desteklerin verilmesi şeklinde de mealen söylüyorum bir genelge gönderdi. Artık Türkiye'nin bu anlayışlardan kurtulması lazım" diye konuştu.
"Bu soruyu sorsunlar ve cevabını arasınlar"
Konuşmasında ülkücülere seslenen Elvan, "Biz bu Anayasa değişikliğine Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte yola çıktık. Çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ama maalesef birileri tarafından özellikle milliyetçi, ülkücü olan kardeşlerimizin kafaları da karıştırılmaya çalışılıyor. Onların sadece şu soruyu sormalarını isterim. PKK terör örgütü Avrupa'nın dört bir yanında neden 'Hayır' kampanyası yapıyor? Bu soruyu sorsunlar ve cevabını arasınlar. Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) Avrupa'nın dört bir yanında neden 'Hayır' kampanyası yapıyor? Avrupa'nın bir çok ülkesi neden 'Hayır' kampanyalarına güçlü destek veriyor, neden 'Hayır' kampanyalarını televizyonlarında kendi dillerinde, Türkçe'de yayınlar yaparak insanların 'Hayır' demeleri için çaba sarf ediyor? Bu kardeşlerimizin bu soruyu mutlaka sormaları ve cevap aramalarını arzu ediyorum" dedi.
Bakan Elvan kahvaltı programından sonra 2. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katılmak üzere Obasya Otelden ayrıldı. - MANİSA