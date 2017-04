Kalkınma Bakanı Elvan, Toroslar'da Halka Hitap Etti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Darbelere, vesayetçilere, krizlere, koalisyon dönemlerine son diyoruz, artık yeni, güçlü, hızla büyüyen, kalkınan, gelişen bir Türkiye diyoruz. İşte 16 Nisan'da bu Türkiye'yi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'mizin önünü birlikte açacağız." dedi.



Elvan, Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Toroslar insanının başı dik, alnı ak olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasıyla önemli bir sürece girdiğini belirten Elvan, yeni anayasanın ülkenin önünü açacağını ifade etti.



Elvan, değişikliğin bir memleket meselesi olduğunu vurgulayarak "16 Nisan referandum u Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasimiz, halkımızın daha güçlü konuma gelmesi için büyük bir fırsattır. Onun için her bir kardeşimizin Allah'ın izniyle 16 Nisan'da güçlü bir şekilde 'Evet' demesini bekliyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle rejimin değişeceği iddialarının yalan üzerine inşa edilen kampanyalar olduğunu söyleyen Elvan, "O statükocu, değişimden, dönüşümden, reformdan korkan zihniyet, 'Rejim değişiyor' diyor. O 'Rejim değişiyor' diyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'a baksın. 15 Temmuz gecesi adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan çıktı, bu ülkenin rejimini korudu." ifadesini kullandı.



Elvan, hizmet sunan, yatırım yapan bir hükümet anlayışı getirdiklerini belirterek Türkiye'nin dünyanın ilk 10 güçlü ekonomisi arasına yeni anayasa düzenlemesiyle sokulacağını anlattı.



Kanun tasarısı hazırlama yetkisinin, hükümetten alınarak meclise verileceğini vurgulayan Bakan Elvan, şöyle konuştu:



"Diyorlar ki 'Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanacak.' 18 maddelik değişiklikte böyle bir madde var mı? Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Ama şunu düşünüyorlar, 'Bu halk, millet nasıl olsa bu 18 maddeyi okumaz, ben söyleyeyim de belki inanır', bu düşünceyle hareket ediyorlar. Olmaz, olmaz, olmaz... Bu millet, kimin ne olduğunu, neyi nasıl, ne şekilde yapacağını çok iyi bilir. Bu millet 16 Nisan'da kime nasıl cevap vereceğini çok iyi bilir. Bu millet Türkiye, vatan, ay yıldızlı bayrak sevdalısıdır. Onun için biz milletimize, halkımıza güveniyoruz, halkımızla biriz, beraberiz, diriyiz, inşallah hep birlikte güçlü Türkiye'yiz."



"Türkiye'mizin önünü birlikte açacağız"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının attığı her imza ile verdiği her kararın, meclisin denetimine tabii tutulacağını, bunun da demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Elvan, şunları kaydetti:



"Halkımız artık yeni anayasa değişikliğiyle hükümetin kim olmasına karar verecek. Seçilen hükümetin üzerinde, cumhurbaşkanının üzerinde herhangi bir vesayet organı da olmayacak. Darbelere, vesayetçilere, krizlere, koalisyon dönemlerine son diyoruz, artık yeni, güçlü, hızla büyüyen, kalkınan, gelişen bir Türkiye diyoruz. İşte 16 Nisan'da bu Türkiye'yi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'mizin önünü birlikte açacağız."



Elvan, kentteki programı kapsamında, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından "Anayasa değişikliğine tam destek, geleceğimiz için evet" sloganıyla Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe de katılarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Bakan Elvan, merkez Akdeniz ilçesinde Güneş ve Gündoğdu mahallelerinin muhtarlıklarını da ziyaret ederek hem muhtarların, hem vatandaşların sorunlarını dinledi. Elvan, daha sonra esnafı ziyaret etti.