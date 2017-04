Kalkınma Bakanı Elvan: 'Tıkır Tıkır Işleyen Bir Sistemi Getireceğiz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Tıkır tıkır işleyen bir sistemi getireceğiz. Anında karar, yatırım, ödenek ve zamanında projelerin tamamlanması söz konusu olacak. Bundan emin olun. İşte bizim gerçekleştirmek istediğimiz şey bu." dedi.



Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Erdemli-Ayaş Barajı'nın açılış ve su tutma törenindeki konuşmasında, geçmişte 20 yıldan daha fazla zamanda yapılan göletlerin, bugün 5 ayda tamamlanabildiğini söyledi.



Projeye birlikte, yaklaşık 6 bin dönümlük arazinin sulanabileceğini belirten Elvan, vatandaşların ve çiftçilerin rahat edeceğini, üretim artışıyla kısa zamanda yatırım bedelinin amorti edileceğini kaydetti.



Elvan, sadece bu yıl yatırım programına alınan gölet sayısının 27 olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda DSİ'nin projesi üzerinde çalıştığı, inşaatı devam ettiği, planlama yaptığı gölet sayısı toplamda 97. Mersinimizi ne 23, ne 33, 97 gölet kazandıracağız. İş bilenin, kılıç kuşananın. Bizim ağzımızdan çıkan söz neyse, harfiyen getiririz. 1 yıl önce söz verdik, bugün açılışını yapıyoruz." diye konuştu.



Kent ve ilçelerinin gelişmesi için başta Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahilyolu Projesi olmak üzere çok sayıda çalışmanın devam ettiğini söyleyen Elvan, siyasi istikrarın, beraberinde ekonomik istikrarı ve yatırımları getireceğini vurguladı.



Elvan, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini ve kalkınmasını istemeyen dış odakların, karalama kampanyaları başlattığına dikkati çekerek, Avrupa'nın bazı ülkelerinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin "hayır" kampanyaları yapmalarına destek verdiğini söyledi.



Ülkede yaşayan her bireyi eşit kucaklamaya çalıştıklarını aktaran Elvan, şöyle konuştu:



"Evet oyu veren de hayır diyecek olan da bizim kardeşimizdir. 80 milyonu bütün olarak kucaklıyoruz, kucaklamaya da devam edeceğiz. Sakın bunu yanlış anlamayın. Oyunuz ne olursa olsun, bizim milletimiz vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlardır. Bu konuda bir tereddüdümüz yok ama kafası karışık olanların şu soruyu sorması gerekir diye düşünüyorum. PKK, FETÖ terör örgütleri neden 'hayır' kampanyası yapıyor? O Avrupa ülkelerinin televizyonları ve yöneticileri neden 'hayır' kampanyalarına destek veriyorlar? Kafası karışık olan kardeşlerimiz sadece bu soruyu sorsunlar ve bu sorunun cevabını arasınlar."



"Tıkır tıkır işleyen bir sistemi getireceğiz"



Bakan Elvan, Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi ve büyümesi için yeni bir hükümet sistemine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Kör topal ilerleyen bir parlamenter sistem var. Biz de diyoruz ki darbelerle, vesayetçilerle dolu, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dememize rağmen egemenliğin milletin olmadığı durumlarla karşı karşıya kaldık. Bunun için diyoruz ki gelin yeni bir hükümet sistemi oluşturalım. Bu öyle bir hükümet sistemi ki tıkır tıkır işleyecek, sorunlarınızın anında çözüleceği, güçlü bir hükümetin yanında güçlü bir meclis, bağımsız ve tarafsız bir yargı... Gelin bunu oluşturalım, Türkiye'mizin önünü açalım, Türkiye artık tıkandı diyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yatırımları ve hizmetleri aksatan bürokratik engellere de son vereceğini belirten Elvan, şunları kaydetti:



"Tıkır tıkır işleyen bir sistemi getireceğiz. Anında karar, yatırım, ödenek ve zamanında projelerin tamamlanması söz konusu olacak. Bundan emin olun. İşte bizim gerçekleştirmek istediğimiz şey bu. Bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi... Bıktık artık. Ben hayatımın 20 yılını bürokraside geçirdim, ben de yaptım, 10 yıldan beri de siyasetin içerisindeyim. 20 yıllık bürokratlık yapmış biri bunu söylüyorsa, iyi dikkate almanız gerekir. Bunun için inşallah 16 Nisan'da 'evet' diyelim ve mahallemizde, sokağımızda, caddemizde kafası karışık olan kim varsa konuşalım. Ben şuna inanıyorum vatanını, milletini seven her bir kardeşimiz de doğru yolu bulacaktır. İnşallah 16 Nisan'da da Ayaşlı vatandaşlarımız olarak sizler önemli ve güçlü bir destek vereceksiniz."



Törene Bakan Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.



"3 organize sanayi bölgesi demek 35 bin istihdam sağlamak demek"



Kentteki programı kapsamında Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği'ne ziyaret eden Bakan Elvan, derneğin, Mersin'i Türk-Arap dünyasının merkezine koyarak, kentin ürettiklerini pazarlamak, daha fazla üretmek, ihracat yapmak ve Arap ülkeleriyle olan ilişkileri daha da güçlendirmek açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.



Elvan, proje sunmak ve yatırım yapmak isteyen her bir firmanın yanında olduklarını işaret ederek, "Aranızda, yatırım yapmak isteyen, projesi olan ve somut olarak her şeyini ortaya koyabilen firmalarımız varsa, özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler 'biz yatırım yapmak istiyoruz ama proje, yatırım konusu, bunlar somutlaştırılırsa biz işbirliği yapmaya hazırız şeklinde' açıklamaları var. Bu nedenle sizlere gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Eğer bir işbirliği, ortak yatırım yapılması düşünülüyorsa, bu Türkiye'de de Arap ülkelerinde de olabilir, gereken desteği vereceğim, vermeye de hazırım. Bu bizim boynumuzun bir borcu." diye konuştu.



Mersin'in, önemli bir tarım, ticaret ve sanayi kenti olmasına rağmen potansiyelinin bugüne kadar yeterince harekete geçirilemediğine vurgu yapan Elvan, şöyle devam etti:



"Mersin'i özellikle ticaret ve yatırım potansiyeli itibarıyla 2, 3 katına çıkarabiliriz. Biz bu güce sahibiz. Son 1 yıl içerisinde mevcut organize sanayi bölgelerine ilave olarak 3 tane daha kurulması için somut adımlar attık. Bir tanesi, mevcut organize sanayi bölgesinin 100 hektarlık bir alanda genişletilmesi, ikincisi Gıda ve Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması ki 600 hektarlık bir alan. Bir diğeri de teknoloji alanında bir organize sanayi bölgesi. Hemen hemen 3'ünün de işlemleri önemli bir noktaya geldi. Sadece bu 3 organize sanayi bölgesini açmamız demek, burada ilave 30, 35 bin istihdam sağlamak demek. Şu an mevcut organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen işçilerimizin sayısı 15 bin. Biz bunun üzerine 30 bin daha ilave edecek güce ve kapasiteye sahibiz. Bunlar önemli bir noktaya geldi, özümüzdeki günlerde inşallah bunların altyapı yatırımlarını yapmaya başlayacağız. Bizlere sık sık yatırımcılar geliyor, Mersin'e yatırım yapma arzusunda olduklarını iletiyorlar ancak yer problemi var. İşte biz yer problemini bu şekilde çözeceğiz. Sanayicinin artık önünü açacak, dünyanın neresinden olursa olsun yatırım yapmak isteyen her bir yatırımcımıza yer tahsis edebilecek bir alt yapıya kavuşmuş olacağız."



Bakan Elvan, Erdemli ilçesindeki bir halk eğitim merkezinin de açılışını gerçekleştirdi.