Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne düşünürlerse düşünsünler, amaçları ne olursa olsun biz yine doğru bildiğimizi yapacağız. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız ve 16 Nisan'da 'evet' diyerek bu ülkenin önünü açacağız." dedi.



Elvan, Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bin 400 rakımlı Tepeköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.



Gönlü zengin olan Türk halkının, ayrım gözetmeden herkesi kucaklayan bir millet olduğunu ifade eden Elvan, vatanını seven insanlar olduğu müddetçe ezanların susmayacağını, birlik ve beraberliğin ilelebet devam edeceğini, bayrağın asla inmeyeceğini söyledi.



Elvan, 16 Nisan'daki halk oylamasına değinerek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen Avrupa ülkelerinin, "hayır" kampanyası için FETÖ ve PKK terör örgütlerine kapılarını açtığını belirtti.



Terör örgütlerinin neden "hayır" çıkmasını istediğinin iyi sorgulanması gerektiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:



"Biz hep şunu söyleriz, 'canımızı al ama vatanımızı alma.' Biz vatanımız için her şeyi feda ederiz. Biz böyle bir milletiz, tanımayan tanısın. 16 büyük imparatorluğu kurmuş, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş olan güçlü bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de ilelebet sürecektir, Türkiyemiz de ilelebet Türkiye olarak kalacaktır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne düşünürlerse düşünsünler, amaçları ne olursa olsun biz yine doğru bildiğimizi yapacağız. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız ve 16 Nisan'da 'evet' diyerek bu ülkenin önünü açacağız."



Bakan Elvan, yeni anayasayla Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ulaşacağını ifade ederek, "İnşallah 16 Nisan'da 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü açacaksınız. Türkiyemizi, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline birlikte getireceğiz. Buna inanın, biz buna inanıyoruz, siz de inanıyorsunuz. İnşallah bunu birlikte gerçekleştireceğiz, hiç tereddütünüz olmasın. Biz güçlüyüz, Allah'ın izniyle güçlü olmaya devam edeceğiz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ne yaparsa yapsın biz o 2023 hedefine ulaşacağız. Türkiye'yi, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokacağız." diye konuştu.



Elvan, çevre mahallelerden muhtarların da katıldığı toplantıda, hem muhtarların hem de vatandaşların sorunlarını dinledi.



AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve ilçe başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Elvan, merkez Akdeniz ilçesi Emek Mahallesi'nde bir kıraathaneyi de ziyaret ederek, vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Elvan, ilçeye bağlı Karacailyas Mahallesi'nde de konuk olduğu evlerinde vatandaşlarla sohbet etti.