Kalkınma Bakanı Elvan Köy Okulunda Oy Kullandı

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, oyunu Mersin'deki sonradan mahalle olan bir köy okulunda kullandı.



Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı 35 kilometre uzaklıktaki, önceden köy olan Parmakkurdu Mahallesi'nin Parmakkurdu İlkokulu'na sabah erken saatlerde giden Bakan Elvan, vatandaşlar ve sandık görevlileri ile bir süre sohbet ettikten sonra 2195 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Elvan şunları söyledi:



"Ben bugün bir köyümüzde oy kullanmayı tercih ettim. Muhtarımıza da söz vermiştim. Nasip buraymış, oyunumuzu kullandık. Vatanımız ve milletimiz için inşallah hayırlı uğurlu olur. Ülkemizin geleceği için inşallah 17 Nisan sabahında güzel bir tabloyla, tüm vatandaşlarımız netice alır diye düşünüyorum. Türkiye'de demokrasi olgunlaşmıştır, önemli bir noktaya gelmiştir. Bir düğün şöleni havasında vatandaşlarımız, vatandaşlık haklarını kullanıyorlar. Neticeyi de hep birlikte göreceğiz."



- Mersin