Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, halk oylamasına ilişkin, "Yeni dönemde yeni bir gün doğacak ve 17 Nisan'da Türkiye'nin önü açılacak." dedi.



Elvan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi'nin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda düzenlediği "Yeni Anayasa ve Büyük Türkiye İdeali" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini söyledi.



Halkın gerçekten söz sahibi olduğu ülke noktasında halen atılması gereken adımlar olduğunu belirten Elvan, "Bu önemli adımlardan bir tanesi 16 Nisan'da yapacağımız referandum . Bu referandum u cumhuriyet tarihinin ön önemli seçimlerinden birisi olarak görüyorum çünkü yönetim sistemi artık anayasamızda bir başka şekilde yer alacak. Halkın daha da güçlendiği, demokrasimizin daha da ön plana çıktığı ve milletin ne derse onun olacağı bir yapı ortaya çıkacak." diye konuştu.



Bir taraftan ülkenin demokratikleşmesini sağlarken diğer taraftan yatırımcıların önünü açmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Elvan, şunları dile getirdi:



"Önümüze engeller konuldu. Yeri geldi, mayınlar döşendi ama biz o engellerin her birini milletimizin bize verdiği güçlü desteklerle aştık. Diyorlar ki: '15 yıldan beri iktidardasınız. Neyi istediniz de yapamadınız, neyi hedefliyorsunuz? Bugün ki anayasayla siz neleri yapmak istiyorsunuz? Her türlü güç elinizde, neden böyle bir anayasaya ihtiyacınız var?' Bazı kesimler bunu söylüyor. Evet, biz 14-15 yılda çok önemli başarılar elde ettik. Ülkemiz, demokrasimiz, ekonomimiz açısından çok önemli kazanımlar elde ettik ama biz ülkemizin gelişimini, 50-100 yıllık geleceğini garanti altına alan, artık iş başına gelecek olan hükümetlerin bizim yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşamasını istemiyoruz.



İş dünyasının, halkımızın yaşamış olduğu sıkıntıları yaşamasını istemiyoruz."



"17 Nisan'da Türkiye'nin önü açılacak"



Elvan, 14-15 yıllık dönemde kendi rotalarını çizdiklerini ancak milletin daha fazla söz sahibi olması, halkın istediğini yapabilmesi için anayasa değişikliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Milletin tercihinin önemli olduğunu, millet ne diyorsa onun olacağını dile getiren Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Onun dışında hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İşte yeni dönemde yeni bir gün doğacak ve 17 Nisan'da Türkiye'nin önü açılacak. Türkiye, artık daha hızlı yürüyen hatta koşan, vatandaşların isteklerine, arzularına, sorunlarına anında cevap verebilen, o 'bürokratik oligarşi' dediğimiz yapının ortadan kalktığı, artık tam anlamıyla halkın söz sahibi olduğu, halkın isteklerinin, taleplerinin birinci derecede hükümetler tarafından değerlendirildiği bir yapı ortaya çıkacak. Kimse bu yapıdan korkmasın.



Türkiyemizde demokrasi daha da güçlenecek. Türkiye bir taraftan demokrasisini güçlendirirken diğer taraftan da ekonomik olarak çok daha güçlü konuma gelecek. Bakmayın, Batılıların, değişik gazetelerin, dergilerin, ülkelerin Türkiye aleyhine kampanya yürütmelerine. Bizleri hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Çalışacağız, üreteceğiz. Biz çalıştıkça, ürettikçe tek bir netice var, başarmak ve biz bunu başaracağız."



Elvan, daha sonra kent merkezinde bazı vatandaşların evlerine konuk olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.