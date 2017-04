Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Neymiş efendim 'cumhurbaşkanı bir siyasi parti mensubu olacakmış', elbette olacak. Bu da demokrasinin bir gereği. Millet eğer cumhurbaşkanı yapıyorsa, bugün nasıl başbakanın bir siyasi partisi varsa, nasıl aynı zamanda AK Parti Genel Başkanıysa, nasıl 80 milyona hizmet ediyorsa, cumhurbaşkanı da demokrasinin bir gereği olarak pekala partili olabilir, 80 milyon insanımıza hizmet eder ve aynı anda partisinin genel başkanlığını da yapabilir." dedi.



Elvan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programında, konfederasyonun milli iradenin tecellisine, demokrasiye, huzura ve güçlü Türkiye'ye destek verdiğini belirterek teşekkür etti.



Türkiye'nin önünü açacak son derece kritik bir sürecin yaşandığını belirten Elvan, 16 Nisan'daki halk oylamasının bir anlamda ülkenin geleceğini belirleyeceğini vurguladı.



Parlamenter sistemin "kör topal" ilerlediğini vurgulayan Elvan, "Birileri, 'Neden böyle yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var?' diyor. 'Bugüne kadar siz ne istediniz de yapamadınız?' diyor ana muhalefet lideri. Aslında ona şunu sormak lazım; peki bu parlamenter sistem bugüne kadar darbeci ve vesayetçi üretmek haricinde ne yaptı? Değişimden, dönüşümden, reformdan korkan, statükoyu ana ilke olarak benimsemiş o zihinlerin değişeceğine inanıyorum. Bu yeni anayasa değişikliğiyle o zihinler de değişecektir." diye konuştu.



"Halkın söylediği söz dışında başka bir söz tanımıyoruz"



Elvan, geçmişte darbelerle ve vesayet organlarının müdahaleleriyle, seçilmiş hükümetlerin görevden alındığını hatırlattı.



Vatandaşın iş başına getirdiği kişiyi veya hükümeti kontrol eden bir vesayet istendiğini anlatan Elvan, "Biz de vesayete hayır diyoruz. Millet, halkımız ne derse o olacak. Biz milletimize güveniyoruz. Halkın söylediği söz dışında başka bir söz tanımıyoruz, bundan sonraki süreçte de asla tanımayacağız." ifadelerini kullandı.



Halkoyuna sunulacak düzenlemeyle ilgili "rejim değiştiriliyor" iddialarına tepki gösteren Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletle dik durarak rejime sahip çıktığını belirtti.



Yeni anayasayla Meclisin daha da güçleneceğine işaret eden Elvan, şöyle konuştu:



"Diktatörlük, tek adamlık sistemi diyorlar. Seçimle iş başına gelen, hesap veren, denetime tabi olan bir kişi diktatör olur mu? Olmaz hatta hükümetin bazı yetkilerini alıp Meclise veren bir sistem diktatörlük olur mu? Olmaz ama onların kafalarında tek adamlık dışında bir şey yok. Tek adam arıyorsanız, önce gidip aynaya bakacaksınız. Aynada kendinizi görürsünüz, başka birini göremezsiniz."



Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin 15 yıllık süreçte demokrasinin gelişmesi için çaba sarf ettiğini, bunun önüne engel koyanların ise başarılı olamayacağını dile getirdi.



"Partili cumhurbaşkanı demokrasinin gereğidir"



Cumhurbaşkanının, başbakan gibi partili olabilmesinin demokrasinin gereği olduğuna dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:



"Düşünün, halkın yüzde 50'sinden fazlasının destek verdiği bir cumhurbaşkanına 'ya yanlış yaparsa' diyor. Bu sadece o seçilen cumhurbaşkanına hakaret değildir, millete yapılan hakarettir, millete güvenmemek, inanmamaktır. O zaman kalkıp da bize demokratlıktan, demokrasiden bahsedemezsiniz. Neymiş efendim 'cumhurbaşkanı bir siyasi parti mensubu olacakmış', elbette olacak. Bu da demokrasinin bir gereği. Millet eğer cumhurbaşkanı yapıyorsa, bugün nasıl başbakanın bir siyasi partisi varsa, nasıl aynı zamanda AK Parti Genel Başkanıysa, nasıl 80 milyona hizmet ediyorsa, cumhurbaşkanı da demokrasinin bir gereği olarak pekala partili olabilir, 80 milyon insanımıza hizmet eder ve aynı anda partisinin genel başkanlığını da yapabilir. Devlet işi ayrı, partisinin yapacağı iş ayrıdır. Biz bu bilinçteyiz, millet de bu bilinçtedir."



Elvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı çalışan, dinamik, yatırımların zamanında yapılacağı bir mekanizma oluşacağını bildirerek, 2023, 2053 hedeflerine ulaşılması için anayasa değişikliğinin zaruri olduğunu sözlerine ekledi.



"Çok önemli bir tarihe ilerliyoruz"



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 1 milyon 111 bin 111 üye hedeflerine değinerek, "Memur-Sen, bir çekirdekten bir filizi, bir filizden bir fidanı, bir fidandan bir çınarı, bir çınardan bir ormanı düşünerek çıktığı yolculukta 1'lerden 111 bin 111'e ve 15 Mayıs itibarıyla, 7 güzel adamı resmeden, 7 tane 1'i yan yana koyan 1 milyon 111 bin 111'e yürüyor." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'de tam demokrasi olması, vesayetin tasfiye edilmesi, darbe yönetimlerinin son bulması için Memur-Sen'in her zaman elini taşın altına koyduğunu belirten Yalçın, ülke için daima inisiyatif aldıklarını, bu konularda asla geri adım atmadıklarını vurguladı.



Geçmişten cesaret alarak, anti-demokratik darbe arayışlarına girenlere karşı her zaman milli iradenin yanında saf tuttuklarını anlatan Yalçın, "Çok önemli bir tarihe ilerliyoruz. Sayılı günler, saatler kaldı. Biz sürece iki ay önce başlarken, Cumhurbaşkanı daha maddeleri onaylamadan, iki ay sadece emek için değil, aynı zamanda hararetle evet için çalışacağız diyerek sahaya inmeyi, sorumluluk almayı, bu teşkilatın entelektüel yapısına ve birikimine uygun bir davranış olarak gördük." yorumunu aktardı.



Konuşmaların ardından programa katılanlar platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.