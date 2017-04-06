Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Halkın seçtiği, meclisin denetimine tabi olan, yargı yoluna açık olan bir cumhurbaşkanı tek adam olur mu? Olmaz. Bunlar demokrasinin özünü dahi kavrayamamışlar. Demokrasi dediğimiz şey halkın temsilidir. Halk kimi istiyorsa onu iş başına getirir." dedi.



Elvan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'yi geleceğe taşımak, ayak bağlarından kurtarmak ve gücünü dünyaya göstermek için anayasa değişikliğine gidildiğini söyledi.



Geçmişte, darbelerle ve vesayet yönetimleriyle milletin egemenliğinin elinden alındığını belirten Elvan, demokrasinin sağlam temeller üzerine oturtulması ve milli iradenin tam anlamıyla hakim kılınmasını hedeflediklerini anlattı.



Elvan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir memleket meselesi olduğunu vurgulayarak, "İster AK Parti, ister MHP, ister CHP, isterse de HDP'li olun, hiç fark etmez, bu seçim, Türkiye'nin önünün açılacağı, milletimizin geleceğinin belirleneceği, çocuklarımızın, torunlarımızın önünün açılacağı bir seçimdir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik "rejim değişikliği" iddialarına da tepki gösteren Elvan, "Bu bir rejim değişikliği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri olduğu gibi yerindedir. Bu vatan bizimdir, cumhuriyetimiz Allah'ın izniyle ilelebet devam edecektir. Bu vatanımızın 1 milimetre karelik alanını bile hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu vatan, millet, devlet, ay yıldızlı bayrak için kanımızı da dökmeye hazırız."ifadelerini kullandı.



Elvan, yapılacak değişikliğin, bir hükümet sistemi değişikliği olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:



"Güçlü bir hükümet ve meclis, bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargı oluşturuyoruz. Hükümeti sizler belirleyeceksiniz. Bugüne kadar hükümeti, meclisin içerisinden çıkanlar oluşturuyordu. Ama bundan sonra hükümetin kim olmasına millet karar verecek. Yani siz yetkinizi arttırıyorsunuz, demokrasiye sahip çıkıyorsunuz, bu millete ve ülkemize sahip çıkıyorsunuz."



"Bunlar demokrasinin özünü dahi kavrayamamışlar"



Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbeleri, hükümet krizlerini, kaosları ve istikrarsızlıkları bir daha yaşamamasını istediklerini belirten Elvan, yeni anayasayla birlikte Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini anlattı.



Bakan Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik "tek adamlık" söylemleri için de şu değerlendirmede bulundu:



"Halkın seçtiği, meclisin denetimine tabii olan, yargı yoluna açık olan bir cumhurbaşkanı tek adam olur mu? Olmaz. Bunlar demokrasinin özünü dahi kavrayamamışlar. Demokrasi dediğimiz şey halkın temsilidir. Halk kimi istiyorsa onu iş başına getirir. Ama, 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olmasın, milletin üstünde bir vesayet organı olsun' diyorlarsa biz buna hayır diyoruz. Milletin üzerinde hiçbir organ olamaz, hiçbir vesayet olamaz millet ne derse o olacak."



Kente yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan da bahseden Elvan, hem kent merkezini, hem de ilçeleri kalkındırmak için gece gündüz çalışıldığını sözlerine ekledi.



Bakan Elvan, ilçedeki programı kapsamın MHP Silifke İlçe Başkanlığı ile Silifke Minibüsçüler Kooperatifi'ni de ziyaret etti.