Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun Açıklaması

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, "Milletimizin ortaya koyduğu 'evet' tavrı, son derece önemli ve kıymetlidir." dedi.



Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen halk oylamasında yüzde 72,57 oranında "evet" diyen Bingöl'ün bu tavrının gurur verici olduğunu belirtti.



Yoğun bir çalışmanın ardından Bingöl halkının tarihinde sergilediği dik duruşlara bir yenisini daha eklediğini ifade eden Coşkun açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bingölümüz, Türkiye'de en yüksek oranda 'evet' diyen 10 ilden biri olmuştur. Bu, bizler için bir gurur kaynağıdır. Yoğun bir çalışma sonucunda halkımızın göstermiş olduğu bu yoğun teveccüh, Bingölümüzün tarihinde her daim sergilediği dik duruşların bir yenisidir. En kritik süreçlerden biri olan bu oylamada da halkımız sevgisini en yüksek oranda göstermiş ve iktidarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştır.



Milletimizin ortaya koyduğu 'evet' tavrı, son derece önemli ve kıymetlidir. Bugünden itibaren, 'evet' diyenlerle de 'hayır' diyenlerle de kucaklaşılacak ve yeni, güçlü bir Türkiye için mücadele etmeye devam edilecektir. Bu sonuç, kararı ne olursa olsun herkese kazandıracaktır."