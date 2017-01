Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun Açıklaması

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, "Anayasa değişikliği meclis çalışmalarıyla tamamlandı. Bundan sonra söz milletindir anlayışı önümüzdeki süreç içerisinde daha da yerini bulacak. Vatandaşımız bundan sonra iradesine, ülkesinin geleceğine, istikbaline çok daha iyi şekilde sahip çıkacak ve bunda söz sahibi olacaktır."dedi.



Coşkun, Mersin'de bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Temsilciliği'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu galasına katıldı.



Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Coşkun, Mersin'deki projelerle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın projeleri hızlı şekilde hayata geçirme konusunda ciddi çalışmalarının olduğunu belirtti.



Kısa süre içerisinde havaalanı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ifade eden Coşkun, "Mersin için önemli projeler var. Bunlar büyük projeler. Antalya yolundaki 27 tünelden bir tanesi hizmetteydi. Bir ay içerisinde 3 tanesini daha hayata geçireceğiz. Diğer alanlardaki yollar, hastaneler, liman projeleri hepsi bakanımızın gündeminde. Hatta tamamlanan şehir hastanesi ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla birlikte önümüzdeki günlerde Mersin hastanesine kavuşacak." ifadesini kullandı.



Mersin'de yaşanan selden dolayı üzüntülü olduklarını dile getiren Coşkun, devletin ve hükümetin yaraları sarmak için hemen harekete geçtiğini kaydetti.



Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan anayasa değişikliğinin Türkiye için yararlı olacağını aktaran Coşkun, şöyle devam etti:



"Anayasa değişikliği meclis çalışmalarıyla tamamlandı. Bundan sonra söz milletindir anlayışı önümüzdeki süreç içerisinde daha da yerini bulacak. Vatandaşımız bundan sonra iradesine, ülkesinin geleceğine, istikbaline çok daha iyi şekilde sahip çıkacak ve bunda söz sahibi olacaktır. Siyasi istikrar bir ülke için çok önemlidir. Geçmişte bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Her seçim sonrasında işte kuruldu, kurulacak, döviz gitti geldi yeniden fırlayacak. En yakın tanık olduğumuz tarih de 7 Haziran. Bu tarihte ülkenin başına neler geldi hepimiz gördük. O kısa istikrarsız dönem bile bu ülkeye çok pahalıya mal oldu. İşte bunların hepsinin çaresi, reçetesi. Yani dünyada yeni bir şey icat etmiyoruz. Bunlar bilinen şeyler. İşte bu siyasi istikrarı sağlama adına bu sistem değişikliği inşallah halkımızın onayıyla hayata geçtiğinde çok daha rahat önümüzü göreceğiz. 2023, 2071 hedeflerini çok rahatlıkla birlikte sağlamış olacağız."



Coşkun, siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın olmayacağını belirterek, bu ülkede bir yere gelinebildiyse bunun hükümetin şeffaf icraatlarıyla gerçekleştiğini ifade etti.



Kötü sonuçlarla karşılaşmamak için anayasa değişikliğinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:



"Bu anayasa değişikliği en kısa zamanda nisan başlarındaki halk oylamasıyla birlikte hayata geçirilecek. Ekonomimiz çok daha sağlam temellere oturacak. Piyasada gördüğünüz, duyduğunuz, işte dolardaki iniş çıkış, hepsinin çaresinin aslında kaynağının buna yönelik olduğunu göreceksiniz ve her şey normale dönecek. Birkaç ay sonra dış mihrakların, terör örgütleriyle başaramadıkları bu ülkeyi yıkma planları hep ekonomik reçetelerle bozguna uğratma yolundaki gayretleri inşallah halkımızın nisan ayındaki kararı ile birlikte sona erecek ve Türkiye düz yolunda istikrarla birlikte hedeflerine devam edecektir."



Coşkun, ekonomik alanda hükümetin aldığı kararların devam etiğini ve yatırımların önündeki engellerin kalktığını belirtti.



Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış cazibe merkezleriyle ilgili teşvik paketinin yatırımcılara katkı sağlayacağını dile getiren Coşkun,"4 Eylül'de Başbakanımız cazibe merkezleriyle çok önemli paket açıkladı. Bu paket Başbakanımızın talebiyle Kalkınma Bakanlığımız tarafından hazırlandı. Bu paket bugüne kadar Türkiye'de denenmiş tüm teşvik paketlerinden çok çok önemlidir. Salı günü Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, bunu açıklayacak ve başvurular alınmaya başlanacak. Bu paketle bölgesel olarak yeteri kadar üretimi sağlayamamış ve istihdamı bulamamış ve o bölgelerde terörü bitirme noktasında, oradaki insanların istihdam edilmesi yönünde bir paket. Yatırım yapmak isteyen iş adamlarına önemli cazip önerilerimiz olacak." diye konuştu.



"Kendi para birimimize sahip çıkacağız"



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise dövizdeki durum hakkında analizlerde bulunarak, doların oynaklık gösterdiği süre içerisinde tahmin piyasasında herhangi bir değişimin olmadığını kaydetti.



Bu konuda alınabilecek önlemlerin olduğunu dile getiren Olpak, "Ülkemizin risk priminde bir değişim var mı o da yok demek ki suni bir durum var ve birileri bununla oynuyor. O zaman ne yapacağız. Sabredeceğiz. Atmamız gereken adımlarımız olacak. Devamında kendi para birimimize sahip çıkacağız. Kendi aramızdaki alışverişleri kendi para birimimizle yapacağız. Son tavsiyem riskinizi azaltmak mı istiyorsunuz hangi para biriminden geliriniz varsa lütfen o para biriminden borçlanın. Hırs içerisinde olmayın, riskinizi en aza indirirsiniz." şeklinde konuştu.



Olpak, yeni anayasa değişikliğinin meclisteki sürecinin tamamlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir sistem var. İçine biraz bakıyorsunuz aslında kuvvetler karmaşası var. Bu karmaşa ayağımıza bir engel. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekir. Bugün yapılmaya çalışılan o. Meclis aşaması geçti. Umarız ki referandum aşaması da herhangi bir sıkıntı yaşamadan, sıkıntıdan kastım kavga gürültü, problem, kırgınlıklar yaşanmadan olmasıdır. Artık milletin söz söyleyeceği noktadayız ve milletin sözüne hep birlikte itibar etme zamanındayız. Onu da gerçekleştirdikten sonra işimize odaklanacağız. Ülkemize, geleceğimize odaklanacağız. Bu çerçevede yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Konuşmaların ardından Coşkun ve Olpak, MÜSİAD Mersin Temsilciliği üyeliğine seçilenlere rozet takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.