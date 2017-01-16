Kalkınma Ajanslarından Genel Sekreter Büyükakın'a Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, makamında Doğu Marmara ve Dicle Kalkınma Ajanslarının genel sekreterlerini misafir etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan'ı makamında ağırladı.



Ziyaret için teşekkürlerini sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Genel Sekreter Büyükakın, "Anlamlı ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi. - KOCAELİ