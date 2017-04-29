Kalkedon Flamenko Topluluğu, Flamenko tutkusunu paylaşmak amacıyla 29 Nisan'da yepyeni bir gösteri ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor.



Akademisyen Demet Tekin ve akademisyen Dinçer Dedeoğlu tarafından 2009 yılında kurulmuştur. Farklı disiplinlerden gelen Flamenkoseverleri bünyesinde barındıran topluluk, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nün heyecanı ile farklı Flamenko formlarını renkli dans koreografileri ve müzik örnekleriyle seyircisine sunacaktır.



Flamenko dansındaki deneyim ve bilgisiyle tüm koreografileri oluşturan ve gösteriyi yöneten Demet Tekin, aynı zamanda müzik yönetmeni Dinçer Dedeoğlu ile birlikte farklı platformlarda da butik gösteriler sahneye koymaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kalkedon Flamenko Topluluğu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır