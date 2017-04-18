Kalitesiz Güneş Gözlüklerine Dikkat

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Kurt, yaz aylarında güneş ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerinin UV koruyuculu olmaması halinde göze zarar vereceğini söyledi. Kalitesiz güneş gözlüklerinin faydadan çok zarar vereceğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, "İşportadan, çarşı pazardan 3-5 liraya alınan gözlükleri UV özelliği olmadığı için göze faydadan çok zarar veriyorlar. Özellikle çocuklarda, göz merceğine yeterli koruma sağlanmadığı için tehlikelidir" dedi.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımıyla ilgili uyardı. Kalitesiz güneş gözlüklerinin korumak yerine göze zarar verebileceğine dikkat çeken Prof.Dr. Kurt, güneş ışığının faydası olduğu kadar göz sağlığı üzerinde zararının da olabileceğini söyledi. Güneş ışınlarının içinde ultraviyole ışınlarının olduğu kaydeden Prof. Dr. Kurt, "Ultraviyole ışınları göze zararları oluyor. Ultraviyole A daha uzun, Ultraviyole B daha kısa dalga boyudur ve kalıcı güneş yanıklarına sebep olabilir. UV ışınları gözün içine nüfus ederek gözün dışındaki bir takım tabakalarda hasar yaptığı gibi, gözün içindeki görme noktasına zarar verebiliyor. Gözün kendi savunma mekanizması var. Göz kapakları UV ışınlarının göze girmesini bir bakıma engelliyor, ama tam olarak engelleyemiyor. Bol ışıkta göz bebeği küçülüyor, küçüldüğü zaman fazla ışık içeriye giremiyor. Ama karanlık ortamda veya ışığın az olduğu ortamda göz bebeği genişlediği için daha fazla ışık giriyor. Güneşte kullanılacak olan gözlükler UV koruyucu olması gerekiyor. UV özelliği yoksa gözlük kullanımı daha tehlikeli bir durumu ortaya çıkarıyor. UV koruma özelliği yoksa, koyu renkli bir cam taktığınız zaman ve ışık azaldığında göz bebeği büyüyecektir. UV ışınları büyümüş olan göz bebeğine girip gözün lensinde ve arka tarafından daha fazla hasar yapacaktır. UV korumalı güneş gözlüğü takılmıyorsa, güneş gözlüğünün kullanılmaması daha iyidir.Faydadan çok zarar getirir" diye konuştu.



ÇOCUKLARDA KULLANIMI DAHA TEHLİKELİ



Özellikle ucuz satılan gözlüklerin çocuklarda ve göz cerrahisi geçirmiş kişilerde daha tehlikeli olacağını kaydeden Prof. Dr. Kurt, "İşportadan, çarşı pazardan 3-5 liraya alınan gözlüklerin UV özelliği olmadığı için faydadan çok zarar veriyorlar. Özellikle çocuklarda, göz merceği yeterli koruma sağlamadığı için çocuklarda tehlikelidir. Ayrıca göz cerrahisi geçiren kişilerde ve katarak hastalığı olanlarda bu güneş gözlüklerinin kullanılması tehlikelidir. Eğer bir lazer cerrahisi geçirmişse, UV ışığını geçiren bir lens takılmışsa daha fazla ışık gözün arkasına gidiyor ve bu ışığın etkisi hemen ortaya çıkmıyor. UV ışınlarının hemen ortaya çıkan etkileri ve uzun dönemde yaşanan etkileri var. 40-50 yıl sonra sarı nokta hastalığı ortaya çıkabiliyor. Çok fazla plajda ve güneşte kalındığı zaman gözün ön kısmında hasar oluşuyor. Göz sulanması, kanlanma, batma gibi kar körlüğü olarak nitelendirilen bir tablo ortaya çıkıyor. Bu birkaç gün içinde geçiyor. UV ışığına uzun dönemde maruz kalınması ve gözün arka tarafını bozan durumlar daha tehlikelidir. Genetik mutasyon yaparak uzun süre maruz kalındığında kalıcı etkiler yaşanabiliyor" dedi.



AÇIK VE FÜME GÖZLÜKLER TERCİH EDİLMELİ



Kaliteli ve UV koruyucu bir güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kurt, cisimlerin algılanmasında hataya yol açmayacak renkte gözlük kullanımının da önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kurt, "Açık kahverengi ve füme renkler tercih edilmeli. Çok koyu gözlükler kontrastı bozduğu için tavsiye edilmiyor. Ayrıca aynalı gözlükler de önerilmiyor. Dış ortama baktığınız zaman netlikte bozulma olabiliyor" diye konuştu.



- Manisa