Bursa'da bu yıl 15'incisini düzenlecek "Kalite ve Başarı Sempozyumu", 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesinin iş birliğiyle gerçeklştirilecek "Kalite ve Başarı Sempozyumu" ve "2016 Bursa Mükemmellik Ödülü"ne yönelik basın toplantısı düzenlendi.



BUSİAD merkezindeki toplantıda konuşan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Erbay, mükemmellik kültürünün yaygınlaşması, kurumların rekabet seviyelerinin ve yönetim kalitelerinin artması için bu yola çıktılarını diğer kurumların da bunu örnek almasını umduğunu söyledi.



Erbay, bu yıl 15'incisini düzenleyecekleri sempozyumun ana temasının 'Yeni Hayat' olarak belirlendiğini ifade etti. Erbay, şöyle konuştu:



"Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimlerinin ardından dünyada şimdi, bilişim teknolojilerini sanayiyle buluşturan Endüstri 4.0'ü konuşuyoruz. Önümüzdeki yıllarda ciddi yatırımların ve maliyet düşüşlerinin gerçekleşeceği de aşikar. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber rekabet koşulları bütün kurumlar için hızlandı. Kurumsallaşma sürecini tamamlayamayan, marka değerini koruyamayan, rekabet koşullarına uyum sağlayamayan kurumlar, mevcut sistemin içinde varlığını sürdüremediler. Her yıl gerçekleştirilen küresel inovasyon endeksi raporunun 2016 sıralamasına göre Türkiye 128 ülke arasında maalesef 42. oldu. Tüm bunlarla birlikte iklim değişiklikleriyle baş gösteren çevre sorunları artıyor. Eğitimde PISA testi sonuçlarına göre Türkiye, 72 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Tüm bu konular doğrultusunda sempozyumda, sürdürülebilirlik, ekonomi, rekabet, değişim, eğitim, evrensel değerlerler, çevre, iklim değişiklikleri gibi konuları uzman konuklarla tartışmaya açacağız."



Sonuçlar 15 Nisan'da açıklanacak



Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Saadettin Çiçek de ödül sürecine bu yıl Bursa Park, Bahçe, Sosyal ve Kültürel Hizmetler (BURFAŞ), Coats ve Doğu Pres'in katıldığını söyledi.



Sürecin geçen yıl eylül ayında başladığını anımsatan Çiçek, "Bu süreçte kuruluşlarımız başvurularını yaptılar, dokümanlarını hazırladılar biz de değerlendirici ekiplerimizi oluşturduk. Eğitimlerini verdik, dokümanları dağıttık ve ekipler şu anda kurumları tanımaya ve onların verdikleri bilgiler ışığında değerlendirmeye çalışıyorlar. Mart ayında bu kurumlarla bir araya geleceğiz ve 'Birbirimizi nasıl anladık.' kısmını netleştireceğiz. Daha sonra da saha ziyaretine gelerek uygulamalarınızı, mükemmeliyet modeline yaklaşımlarınızı değerlendireceğiz. Sonra düzenleyeceğimiz bir uzlaşı toplantısıyla puanlama yaparak, bu puana göre nerede olduğunuzu size geri bildirim raporlarıyla bildireceğiz."



Çiçek, 2016 Bursa Mükemmellik Ödülü sonuçlarının 15 Nisan 2017 tarihinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.



BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan ise gelişen dünyada sürekli saygınlık için kalite yönetimlerinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirterek, "Firmaların aslında 2-3 değil, belki de katılım sayılarının daha fazla olmasını diliyorum. Dolayısıyla katılımcı firmalara örnek oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.