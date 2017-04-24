Kalite Artıyor Maliyet Düşüyor

Daha önce Belediye Hizmet Binası'nda kullanılan eski tip ampulleri son teknoloji ürünü led ampullerle değiştirerek yüzde 30 tasarruf sağlayan Yıldırım Belediyesi, tasarruf seferberliğini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. Proje kapsamında 33 mahalledeki 94 parkta 841 aydınlatma elamanı değiştirildi. 220 watlık ampullerin 60 watlık ampullerle değiştirilmesi sonucu, parklardaki aydınlatma 3 kat artarken, enerji tüketiminde ise yaklaşık yüzde 73 tasarruf sağlanıyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Gelişen teknolojiyle birlikte enerji kaynaklarının dünya gündeminin en önemli maddelerinden birisi haline geldiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edeabli, "Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, enerji tüketimini de sürekli artıyor. Bu noktada enerji kaynaklarının sınırsız olmadığını düşünürsek, bu aşırı tüketim dünyamız ve çocuklarımızın geleceği için de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunun önüne geçmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra bilinçli tüketim kültürünü yerleştirmek zorundayız" dedi.

'SORUMLULUK ALIYORUZ'

Yerel yönetim olarak, bu konuda önemli bir sorumluluk aldıklarını belirten Başkan Edebali, "Kaynakların tekrar kullanımı konusunda başlattığımız geri dönüşüm seferberliğinde Türkiye ve Avrupa standartlarının üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attık. Bilinçli tüketim bir kültürdür. Bu anlayışı yerleştirmek, yaygınlaştırmak adına bir taraftan örnek projeleri hayata geçirirken diğer taraftan verdiğimiz eğitimlerle binlerce çocuğumuzun bilinçlenmesine katkı sağladık. Yine çok fazla önem verdiğimiz diğer bir konu da tasarruf. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, eskimiş enerji sarfiyatı yüksek malzemeleri, daha kullanışlı, enerji kullanımı düşük olanlarıyla değiştiriyoruz. Belediye hizmet binamızda başlattığımız uygulamayı ilçemizdeki parklarda devam ettiriyoruz. Kısa süre içerisinde tüm parklarımızda tasarruflu ürünler kullanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.