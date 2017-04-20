Kalın: "Terörle Mücadele Edeceksek Bunu Küresel Bir Işbirliğiyle Yapmak Durumundayız"
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) tarafından düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik...
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) tarafından düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alınacağı "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu"na katıldı.