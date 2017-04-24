Kalın: Çin ile Çok Önemli Bir Anlaşmanın Hazırlığını Yapıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayı içerisinde Çin'e gideceğini söyleyerek, "Çin ile çok önemli bir anlaşmanın hazırlığını yapıyoruz, Türkiye'de ekonomik yatırımlar açısından önemli bir imkan sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayı içerisinde Çin'e gideceğini söyleyerek, "Çin ile çok önemli bir anlaşmanın hazırlığını yapıyoruz, Türkiye'de ekonomik yatırımlar açısından önemli bir imkan sağlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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