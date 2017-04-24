Kalın: Akpm Oylaması Siyasi Operasyondur
Cumhurbaşkanlığı Kalın, AKPM'de salı günü yapılacak ve Türkiye'nin denetime alınıp-alınmamasına karar verilecek oylamaya ilişkin, "Bu açıkça bir siyasi operasyondur.
Cumhurbaşkanlığı Kalın, AKPM'de salı günü yapılacak ve Türkiye'nin denetime alınıp-alınmamasına karar verilecek oylamaya ilişkin, "Bu açıkça bir siyasi operasyondur." yorumunda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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