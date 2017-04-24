Kaliforniya'daki Müzik Festivalinde, Bir Hafta Sonunda Yüzden Fazla Telefon Çalındı

Son zamanlarda dünya basını, oldukça ilginç hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. ABD'de yaşayan 35 yaşındaki Eric Bramwell'in, Wheaton, Illinois'deki bir apartman kompleksinin ortak alanındaki TV kumandasını çalmaktan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından, geçtiğimiz haftalarda Indio, Kaliforniya'da Coachella Müzik Festivali'nde gerçekleşen ve yüzlerce mağduru bulunan hırsızlık vakası, bunun en taze örneklerinden yalnızca birisi.



Yaklaşık bir hafta süren festivale günlük 100 bine yakın katılım gerçekleşti ve güvenlik güçlerinin festival alanında yaptığı aramalarda, ismi açıklanmayan zanlının üzerinden 100'den fazla cep telefonu çıktı.



Çalınan telefonlar üzerinde bulunan "Find My iPhone" gibi özellikler sayesinde sahiplerinin bulunması kolaylaşırken, hırsızlık mağdurlarının güvenlik güçlerine konuya ilişkin şikayette bulunmuş olmaları da telefonların, sahiplerinin bulunması aşamasında işleri kolaylaştıran kriterlerden birisi oldu.



Sadece bir hafta sonunda 100'den fazla telefon çalmayı başaran hırsız için yasal işlemleri başlatan yerel güvenlik güçleri, ihbar üzerine kendilerine başvuran kişilerden telefonunun yakalananlar arasında olup olmadığını dikkatlice incelemelerini ve kendilerine bunu kanıtlamalarını istedi.