Kaliforniya'da Okulda Silahlı Saldırı

Kaliforniya'da bir ilkokulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yetkililer, Kaliforniya'daki San Bernardio İlkokulunda silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, olayda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu açıkladı. San Bernardino Polis Şefi Jarrod Burguan, Twitter hesabından 4 kişiye müdahale edildiğini açıkladı. Saldırıdan etkilenen San Bernardino Şehir Okulları İletişim Görevlisi Maria Garcia, tehditler savuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini, 2 öğrencinin de hastaneye kaldırıldığını, yaralıların tedavisi için kampüse bir helikopter indiğini söyledi. San Bernardio İlkokulu güvenlik önlemleri nedeniyle geçici bir süre kapatıldı.



(İHA)