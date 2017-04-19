Kaliforniya'da Irkçı Saldırı: 3 Ölü





Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde sokakta insanlara rastgele ateş eden Kori Ali Muhammed adlı kişi 3 kişiyi öldürdükten sonra göz altına alındı.



39 yaşındaki zanlının, Fresno kentinde 18 nisan sabahı saat 10.45'ten itibaren birbirine yakın 3 ayrı noktada 16 el ateş ettiği bu esnada Allahu Ekber diye bağırdığı belirtildi.



Fresno polisinden yapılan açıklamada zanlının sabıka kaydının bulunduğu, mümkün olduğu kadar fazla kişiyi öldürmeyi amaçladığı ancak eylemin ırkçı nefret temelli ve bireysel olduğu, terör bağlantısından şüphelenilmediği belirtildi.



Siyah İsa anlamına gelecek Black Jesus lakabını kullanan ve facebook sayfasında hükümet ve beyazlar karşıtı paylaşımları olduğu belirtilen Ali Muhammed'in geçtiğimiz hafta bir motelin güvenlik güvenlik görevlisini öldürdüğü iddiasıyla da arandığı açıklandı.



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Tags: Kurban ABD ırkçı saldırı: Saldırı Kaliforniya Kaliforniyada ölü Silahlı saldırı Gepost: 19 april 2017