Kalıcı Konutlardaki Oyun Parkları Yenileniyor

Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlardaki oyun gruplarında bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatıldı.



Düzce Belediyesi bahar ve yaz dönemi ile birlikte kalıcı konutlardaki park ve bahçelerde bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda öncelikli olarak deforme olan oyun grupları kaldırılarak yerine yenileri konuluyor. Bakım çalışmaları kapsamında da tüm parklar elden geçiriliyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Güreşçioğlu kalıcı konutlarda 61 adaya oyun grupları yerleştireceklerini belirterek, "Oyun gruplarının monte işlemine başladık. Oyun aletlerinin yerleştirilmesinin ardından, zemine kauçuk döşenmesine geçilecek. Çocuklarımızın emniyeti açısından kauçuk zemin önemlidir. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağız. Zemin döşemesi yapılana kadar da çocuklarımızın dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi. - DÜZCE