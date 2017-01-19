Kalfalık-Ustalık Sınavları 30 Ocak'ta Başlıyor

Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Çetin, 30 Ocak 2017 tarihinde başlayacak Kalfalık ve Ustalık Sınavlarında adayların çeşitli branşlardan sınava gireceğini söyledi.



Sınavların 30 Ocak'ta başlayacağını aktaran Çetin, "Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Kış Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları 30/01/2017-10/02/2017 tarihleri arasında yapılacak sınavlarda kalfa adayları genel bilgi dersleri, alan ortak dersleri, dal meslek dersleri ve mesleki uygulama sınavlarına girmekteler. Usta adayları ise, genel bilgi dersleri, dal meslek dersleri ve mesleki uygulama sınavlarına girmekteler. 2016-2017 kış döneminde Kalfalık ve Ustalık Sınavları 4 sınav merkezinde yapılacaktır. Bu merkezler arasında adayların sınav programları ortaklaşa hazırlandığından, bazı adaylar Vize, Kırklareli ve Babaeski'den Lüleburgaz'a gelmekte iken, Lüleburgazlı bazı adaylarımız ise, Kırklareli ve Babaeski'ye sınavlara gitmekteler. 2016-2017 Kış döneminde Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezine müracaat ederek sınavlara girme hakkı kazanmış olan 80 aday Kalfalık Sınavlarında, 83 aday da Ustalık Sınavlarında başarılı olmak için çaba gösterecekler" dedi. - KIRKLARELİ