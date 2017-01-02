Kaleseramik 2017'nin İlk İhracatını Yaptı

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, Kale Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kaleseramik, 4 farklı lokasyonda ürettiği seramik kaplama ürünleri ve seramik sağlık gereçleri ile banyo ve mutfak mobilyalarında yılın ilk ihracatını Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye gerçekleştirdi.



Yılın ilk ihracatı nedeniyle Kale Nakliyat Yurtdışı Lojistik Deposu'nda yapılan tören, Kale Grubu kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur'un geleneği yaşatılarak kurban kesimiyle başladı. Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Soysal, üst düzey yöneticiler, çalışanlar ve nakliyeciler törende hazır bulundu. Ardından ise kesilen kurban etiyle yapılan yemek, Kaleseramik Havuzbaşı Sosyal Tesisleri'nde Kale Nakliyat çalışanlarına ikram edildi.



Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, şöyle dedi:



"Kaleseramik olarak Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 12'nci seramik karo üreticisi konumundayız. 66 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesiyle tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşu olup, Türkiye'de yüzde 30'a ulaşan pazar payımızla sektörde liderliğimizi sürdürüyoruz. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Asya ve Ortadoğu pazarlarından Afrika'ya kadar 400'ü aşkın ihracat noktamız bulunuyor ve 100 ülkede Kale Grubu'nun ürünleri satılıyor. Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim ve Kale'nin yanı sıra Edilcuoughi ve Edilgres markalı ürünleri yurt içi ve uzak coğrafyalardaki showroom'larda tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu amaçla yılın son günlerinde Pakistan Lahor'da 2. showroom açılışını gerçekleştirdik."



Tören ardından yılda 40 bin araçlık dağıtım gerçekleştiren Kale Nakliyat'a ait TIR'lar, yılın ilk ihracatını yapmak üzere Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye; ilk yurt içi sevkiyatını ise Trabzon, İstanbul ve Antalya'ya yapmak üzere yola çıktı.



- Çançanakkale