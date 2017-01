Kalem Uçlarına Neşterli Dokunuş

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de bir otomobil fabrikasında üretim işçisi olarak çalışan Hüseyin Sarı, 4 yıldır ağaç kaplamalı kalemleri işleyerek görenlerde hayranlık uyandıran mikro figürler oluşturuyor.



İşten arta kalan zamanını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında geçiren Sarı, ağaç kalem grafitlerini oyarak Atatürk, Eyfel Kulesi, Mona Lisa ve Charlie Chaplin'in figürlerinin de aralarında bulunduğu 150'ye yakın eser yaptı.



İlk olarak basit objeler yapan Sarı, daha sonra "Zincir kardeşler" adını verdiği eserini yaklaşık 7 ayda tamamladı.



Ticari bir fayda beklemeden uğraşını sürdüren Sarı, paha biçemediği eserlerini atölyesindeki dolapta muhafaza ediyor.



Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalem oyma sanatının, neşter gibi çeşitli ince bıçaklar ve elmastan yapılmış özel uçlar kullanılarak yapıldığını söyledi.



Dünyada kaleme mikro figür işleyen kişi sayısının oldukça az olması nedeniyle kalem oymacılığının pek bilinmediğini dile getiren Sarı, kalem oymacılığına 4 yıl önce internette gördüğü Macar bir kalem sanatçısından etkilenerek başladığını ve sanatı kendi kendine öğrendiğini kaydetti.



İlk olarak kupa bardak, kafeste kuş gibi basit objeler yaptığını anlatan Sarı, "Bunları daha uzun sürede yapılan daha zor çalışmalar takip etti. Mesela zincir halkalar yaptım. Atatürk, Charlie Chaplin gibi ünlü isimleri nakşettim. Şu anda 0,5 ve 0,7 milimetre kalem uçlarına işleme yapıyorum. Daha çok görüp beğendiğim eserleri ya da dünya harikalarını hatta ünlü isimleri işliyorum." diye konuştu.



Sarı, çalışmalarını evinin atölyeye çevirdiği küçük bir odasında sürdürdüğünü belirterek, "İşten arta kalan vakitlerimi kalemlerden mikro figür yapmaya ayırıyorum. 4 senede 150 civarında eser yaptım." dedi.



"Motivasyon müzikleri eşliğinde çalışıyorum"



Bir eserin yapım süresinin, üzerinde çalıştığı figüre göre değiştiğine dikkati çeken Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı figürleri 2-3 saatte yaparken bazılarını da 7-8 ayda yapıyorum. İnce detaylar fazla oluyor. Kalemin fiziksel dayanıklılığı çok düşük olduğu için bu detayları nefesimi tutarak, motivasyon müzikleri eşliğinde çalışıyorum. O yüzden bunlar çok zaman alabiliyor. 'Zincir kardeşler' adını verdiğim 2 çalışmam ile kalemin ağacından iç içe geçmiş 'Çifte halkalar' diye kalemin ahşabından yaptığım çalışmamı 7 ayda tamamladım."



Sarı, yaptığının büyük sabır gerektiren bir uğraş olduğunu vurgulayarak, "Yılmamak gerekiyor. Artık her şey CNC makinelerle yapılıyor. Böyle bir zamanda iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeyle uğraşıyoruz. Gezmekten, eğlenmekten vazgeçip yani kendini bu işe adamak lazım ancak öyle ortaya çıkabilir bu eserler." ifadelerini kullandı.



"Saç teline Eyfel Kulesi işlemek istiyorum"



Her türlü kaleme figür işleyebildiğine işaret eden Sarı, şöyle konuştu:



"Kendi tasarımım olan isimlikler yapıyorum. Bunlarda marangoz kalemini yatay şekilde kullanıyorum. Mikro figürlerde ince sınav kalemleri ya da jumbo kurşun kalemleri kullanıyorum. Bazen de şov amaçlı 0,5 ve 0,7 milimetre uçları kullanıyorum. Eğer bir yapıyı nakşedeceksem fotoğrafına bakıyorum. Bildiğim figürleri hiç fotoğrafına bakmadan da yapabiliyorum. İlk olarak ağacını yontuyorum. Sonra ince uçlu aletler ve iğnelere geçiyorum. Detaylarını işliyorum ve muhafazasını üzerine geçirerek insanların beğenisine sunuyorum. 0,5 milimetre uçlar, ustalığımızı konuşturduğumuz alan. Görmesi çok zor. Nakşetmesi zor, merceklerle dahi zor görülüyor. Nefesi tutarak yapılması gerekiyor. Çok zaman alıyor ve çok aşırı göz yoruyor, göz kurumasına neden oluyor. Şu anda 0,5 ve 0,7 milimetre uçlara nakşettiğim 5 eserim var. Bir de saç teline Eyfel Kulesi işlemek istiyorum, onunla ilgili çalışıyorum. O da en ince çalışmam olacak."



Sarı, şu ana kadar İstanbul'da 3 farklı yerde sergi açtığını belirterek, "Her sanatçı dünyaca tanınmak, eserlerinin her yeri süslemesini ister. Benim hedefim de bu. İleride bütün zamanımı bu işe ayırmak istiyorum." dedi.