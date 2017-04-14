Kalekim, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'a Katılacak

Kalekim, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da teknik çözümler sunacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalekim, 23-27 Mayıs'ta düzenlenecek Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul'da en yeni ürünlerini tüketici ve sektör profesyonelleri ile buluşturacak.



Dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı ürünleri ile her türlü yapılara teknik çözümler sunan Kalekim, fuarda sergileyeceği ürün ve uygulamalarını Kalekim, Kale Boya ve Kale Mantolama markalarının yer aldığı stantta katılımcılarla paylaşacak.