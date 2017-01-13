Kalekim'den "Supertech" Çözümü

Kalekim, yüksek performanslı yapıştırıcı "Supertech" ile seramik, ısı yalıtımı levhaları ve dekoratif tavan kaplamaları uygulamalarında etkili çözümler sunuyor.



Kalekim tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıma hazır, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış çalışma süresine sahip, emülsiyon polimer (akrilik) esaslı, pasta tipi yapıştırıcı olan Supertech, bina hareketlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine dayanıklı bir ürün olarak tercih ediliyor.



Supertech; iç mekanda tüm seramik çeşitlerinin yer ve duvarda esnemeye maruz kalan zor yüzeyler üzerine yapıştırılmasında,özellikle alçı panel, alçı sıva ve boyalı zeminler üzerine seramik uygulamalarında ve iç mekanda ısı yalıtım levhaları ile dekoratif tavan kaplamalarının yapıştırma uygulamalarında pratik ve temiz çalışma imkanı sağlıyor.