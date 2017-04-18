Hollanda 2. Ligi'nde RKC Waalwijk ve Almere City arasında oynanan maça kalecinin hatası maça damga vurdu. Maçın 84. dakikasında atak yapan Waalwijk'ten bir oyuncu aut çizgisi üzerinde kalecinin müdahalesiyle kendini yerde buldu. Almere City kalecisi Chiel Kramer de oyuncuya doğru bakarken daldı. Rakip takip oyuncusu Pieter Langedijkde kalecinin bu dalgınlığını fırsat bilerek topu ayağından çaldı ve topu boş ağlara yollarak takımına golü getirdi.