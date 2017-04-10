Kalecinin Arkasına Saklanan Çakal Futbolcu, Topu Kapıp Boş Kaleye Gol Attı

Meksika Ligi'ndeki Guadalajara-Puebla maçında uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı.

ÇAKALLIĞIN ZİRVESİ

Maçın 90+3. dakikasında skor 2-2 iken Guadalajara oyuncusu Carlos Fierro, kalecinin topu tuttuğu sırada kalecinin arkasından yürümeye devam etti. Rakip takım kalecisi, Fierro'nun arkasında olduğunu fark etmedi ve topu ileri atmak için önüne yuvarladı. Kalecinin böyle bir hata yapacağını tahmin etmeyen Fierro, hızlı davranıp topu kaptı ve boş kaleye golü yuvarladı. Fierro bu golle takımını 3-2 öne geçirdi. Maç da bu skorla tamamlandı.