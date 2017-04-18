Kaleciden Inanılmaz Hata

Hollanda 2. Ligi mücadelesinde Waalwijk ile Almere arasında oynanan karşılaşmaya Almere kalecisi Chiel Kramer damga vurdu. Kramer'in 84. dakikada yaptığı hatayla Waalwijk golü bulurken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Hollanda 2. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Almere, kalecisi Chiel Kramer'in hatasıyla 3 puandan oldu. Zorlu deplasmanda 63. dakikada Rick ten Voorde'nin golüyle öne geçen Almere, 84. dakikada futbol sahalarında ender görülecek bir gol yedi. Gelişen Waalwijk atağında Langedijk'in, sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Sonsbeek topu kontrol edemedi ve kaleci Kramer topa sahip oldu. Bu pozisyonda Sonsbeek yerde kalırken, Chiel Kramer de vakit geçirmek için topu eline almadı ve rakibinin yerden kalkmasını bekledi. Almere kalecisi Kramer'in, yerde yatan Sonsbeek'e bakarak dikkatinin dağıldığını fark eden Langedijk, topu alarak boş kaleye gönderdi. Langedijk, aynı pozisyonda kendi yaptığı ortayı da gole çevirmiş oldu.



(İHA)