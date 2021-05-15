Kaleci Rade Zalad kimdir?

Kaleci Rade Zalad kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

RADE ZALAD KİMDİR?

Rade Zalad (d. 26 Ekim 1956; Belgrad), Yugoslav eski futbolcudur.

Kariyeri

Futbola 1978'de Partizan'da başladı. İlk sezonunda Yugoslav Kupası finaline çıkan kadroda yer aldı. Ancak bunun dışında uzun süre başarı kazanamadılar. Takım 1982-83 sezonunda lig birincisi oldu. Zalad da 34 maçın 20'sinde kalede yer aldı. Takımla son sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası maçlarına çıktı ve lig ikincisi oldular. 1984-85 sezonunda FK Buducnost Podgorica takımına geçti. 1985-86 sezonunda ise bir başka birinci lig takımı KF Prishtina'da kiralık oynadı.

1986'da Partizan'dan takım arkadaşı Cevat Prekazi'nin önerisiyle Eskişehirspor'a gelen Zalad'ın Türkiye yılları başladı. Bir sezon sonra ise Beşiktaş'a transfer oldu. İlk sezonunda takımla lig ikincisi oldu. Zalad'lı Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımıydı. Sonraki sezon da yine lig ikinciliği ile en az gol yiyen takım unvanını taşıdı. 1989'da bir başka Türk ekibi Ankaragücü'ne geçti. 1993'e kadar kaleciliğini yaptığı takımda 1991'de Türkiye Kupası ikinciliği dışında bir başarısı olmadı. 1993'te adı şike iddialarında geçince futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra Militaria Beograd ve eski takımı Partizan'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Bir kızı ve iki oğlu vardır.

Başarıları

Yugoslav Ligi şampiyonu: 1983 (FK Partizan)

Türkiye Kupası şampiyonu: 1989 (Beşiktaş)

Başbakanlık Kupası şampiyonu: 1987 (Eskişehirspor)

Başbakanlık Kupası şampiyonu: 1988 (Beşiktaş)

Başbakanlık Kupası şampiyonu: 1991 (MKE Ankaragücü)

Türkiye Süper Ligi ikinciliği: 1988, 1989 (Beşiktaş)

Yugoslav Ligi ikinciliği: 1984 (FK Partizan)

Türkiye Kupası ikinciliği: 1987 (Eskişehirspor)

Türkiye Kupası ikinciliği: 1991 (MKE Ankaragücü)

Yugoslav Kupası ikinciliği: 1979 (FK Partizan)

Doğum tarihi 26 Ekim 1956 (64 yaşında)

Doğum yeri Pancevo, Yugoslavya

Mevkii Kaleci

KALECİ RADE ZALAD KARİYERİ

Kulüp bilgileri

Kulübü FK Napredak Kruševac

(kaleci antrenörü)

Altyapı kariyeri

Jedinstvo Kacarevo

1970–1978 Partizan Belgrade

Profesyonel kariyeri*

1978–1984 Partizan Belgrade 69 (0)

1984–1985 Buducnost Podgorica 32 (0)

1985–1986 FK Priština 25 (0)

1986–1987 Eskişehirspor 35 (0)

1987–1989 Beşiktaş 73 (0)

1989–1993 Ankaragücü 95 (0)

Teknik direktörlük kariyeri



Partizan (kaleci antrenörü)

2010 Sırbistan (kaleci antrenörü)

2013 CSKA Sofia (kaleci antrenörü)

2014– FK Napredak (kaleci antrenörü)

* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.