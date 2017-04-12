Kalebodur'dan Uptown Serisi

Kalebodur, yeni serisi Uptown ile sadeliğe yeni bir boyut kazandırıyor.



Kale'den yapılan açıklamada geliştirdiği yenilikçi ürünlerle mimarların yaratıcılıklarına hitap eden Kalebodur, Uptown serisi ile mekanlarda şık bir etki yaratıyor. Modern şehirlerin yapı dokusundan esinlenilerek hayata geçirilen full body porselen karolar, açık ve koyu renk seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.



Kalebodur'un ileri teknolojisi ile 60x120, 60x60, 30x60 cm ebatlarında üretilen Uptown, mat ve yarı parlak yüzey seçenekleri ile sadeliğe yeni bir boyut kazandırıyor.



Hemen her türlü mekan için uygun olan Uptown serisi konut içi, otel, ofis, kafe, restoran, alışveriş merkezi, ticari alanlar, dış mekan ve dış cepheler için son derece estetik ve kullanışlı seçenekler sunuyor.