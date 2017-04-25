Kale Müze" Turizm Sezonuna Artışla Başladı

SABRİ KESEN - Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris ilçesinde bulunan ve "Kale Müze" olarak da bilinen Marmaris Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı, 2017 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.



Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kale Müze'yi yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artışla 4 bin 286 kişi ziyaret ettiğini bildirdi.



"Kale müzeye gösterilen ilgi tarihe dair projelere ağırlık vermemizin ipucunu gösteriyor. Tarihi yaşattıkça tarih turizmini yaşatmış oluruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi güzergahını turizme kazandırıyoruz." diyen Çiçek, müze ve çevresinde düzenleme ve yanındaki binaların satışıyla ilgili çalışmaları da olduğunu vurguladı.



Bunlar tamamlandığında ziyaretçi sayısının daha da artacağına inandığını belirten Çiçek, tarihi yerlerin iyi korunup gösteriminin yapılmasının, yöreye katkısının yanında geleceğe de yatırım olduğunun altını çizdi. Vali Çiçek, "Tarihi yaşattıkça tarih turizmini yaşatmış oluruz. Marmaris, turizm için, ülkemiz için, dünya için önemli bir ilçe. Hem geçmişin hem geleceğin hem de bugünün insanlık aleminde önemli bir yer. Önümüzdeki günlerde isim yapacak, turizmde ön plana geçecek." dedi.



Turistleri sadece deniz, kum, güneşle değil alternatif turizm çeşitleriyle de Muğla'ya çekeceklerine işaret eden Çiçek, "Mayıs sonunda açılan, ekimde kapanabilir bir turizm var. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz turizmi yürüyen turizm, hareket eden turizm yapacağız. 12 ay turizm alanlarında yatırımcılarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını harekete geçiriyoruz. 12 ay turizm altyapımız var. 12 aya yayılan turizmden herkes nasibini alacak diyorum." diye konuştu.



Müze 26. yılında



Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de Marmaris Kale Müze'nin 26'ncı yılına girdiğini söyledi. Açık ve kapalı teşhir alanları bulunan müzede, Knidos Salonu, Burgaz-Emecik Salonu, Marmaris ve Çevresi Salonu, Taş Eserler Salonu bulunduğunu belirten Atabey, bahçede de Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden cumhuriyete kadar uzanan eser koleksiyonunun sergilendiğini aktardı.



-"Şimdi ne kadar hoyrat yaşadığımızı gördük"



Kale müzeyi arkadaşları ile birlikte gezen Nurçin Akkaya ise müzenin çok güzel ve heyecan verici olduğunu dile getirdi. Akkaya, "O zamanki insanların zarafeti, bilimsel ve medeniyet açısından bizden çok çok ileri olduklarını gördük. Şimdiki hoyratlık o zaman yoktu. Şimdi ne kadar hoyrat yaşadığımızı gördük. Şimdi her şeyi 1 liraya bulabiliyorsunuz. Ama herhalde binlerce yıl sonra eğer hala bizi inceliyor olurlarsa ne kadar hoyrat bir dönem olacak anacaklar şimdiki dönemimizi." dedi.



Müzeyi ziyaret eden Melisa Akkaya da müzeyi gezdikten sonra her şeyin bir zamanlar çok özenli olduğunu anladığını söyledi. Kale müzenin insanlar üzerinde çok büyük etki bıraktığını belirten Akkaya, "Bu tarihten örnek alır ve kendimizi düzeltmeye çalışırız. Eskiler bizden daha öndeymiş. Eskilerden biraz örnek alırız diye umuyorum." ifadesini kullandı.



Tatil için Marmaris'e gelen Ali Kılıç da turistik bir kentte kale müzede geçmişe giderek günümüzdeki yaşantıyı karşılaştırma imkanı bulduğunu, eski yaşamların etkileyici olduğunu kaydetti.



Müze envanterinde kayıtlı 5 bin 38'i arkeolojik kalıntı, 9 bin 759'u sikke, 87'si etnografik eser olmak üzere toplam 14 bin 884 eser bulunduğu bildirildi.