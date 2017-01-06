Kale Kaymakamı Sinanoğlu'na Veda Yemeği

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Suruç ilçesine atanan Kaymakam Ferhat Sinanoğlu onuruna veda yemeği verdi.



Kaymakam Sinanoğlu, ilçedeki bir otelde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, ilçede geçirdiği yılları meslek hayatında unutamayacağını söyledi.



Devlet görevinin en üzücü yanının yıllarca görev yaptığınız yerden ayrılmak olduğunu belirten Sinanoğlu, görev süresince kendisine her türlü konuda yardımcı olan başta Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve vatandaşlara teşekkür etti.



Belediye Başkanı Cemal Akdemir de Kaymakam Sinanoğlu'nun ilçede devlet ve millet kaynaşmasının en güzel örneğinin sergilediğini belirterek, yaptığı hizmetlerden dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.



Yemeğe, Başkan Akdemir, ilçe Jandarma Komutanı Erkan Güngör, Emniyet Amiri Hayrettin Uzun ve diğer davetliler katıldı.