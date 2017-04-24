Kale Endüstri Holding'te Bayrak Değişimi

Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan oldu.



Entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan olarak atandı. Yeni görevine 24 Nisan 2017 itibariyle başlayan Ozan, Kale Endüstri Holding'e ait tüm şirketlerin yönetim süreçlerine liderlik edecek. Ozan, globalleşme stratejisi, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.



Zeki Şafak Ozan kimdir?



Zeki Şafak Ozan, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladı. İş hayatına Türk Ekonomi Bankası'nda analist olarak başlayan Ozan, 1992'de Eczacıbaşı Topluluğu'na katıldı. 1992-1994 yılları arasında topluluğun İngiltere'de bulunan şirketi VitrA UK'de, 1994-1997 döneminde ise Almanya'daki VitrA Bad'da Ticari Müdürlük görevini üstlendi. 1997'de VitrA Bad Genel Müdürü oldu. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun uluslararası pazarlardaki büyümesinde önemli kilometre taşlarını oluşturan "Engers Keramik", Villeroy&Boch'un karo bölümü "V&B Fliesen" ve Avrupa'nın önde gelen banyo mobilyası üreticilerinden "Burgbad"ın satın alınma ve entegrasyon süreçlerinde rol oynadı. 2004-2006 yılları arasında Avrupa Türk İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ozan, aynı dönemde 'Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu'nda da yer aldı. Ozan, 2006-2008 yılları arasında VitrA Bad Genel Müdürlüğü' nün yanı sıra Engers Keramik'in Genel Müdürlüğü' nü, 2009-2013 yılları arasında ise VitrA Karo A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Zeki Şafak Ozan, son olarak 2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Almanca ve İngilizce bilen Ozan, evli ve iki çocuk babasıdır. - İSTANBUL