Kale Endüstri Holding'e Yeni Üst Yönetici

Entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Zeki Şafak Ozan oldu.



Kale Endüstri Holding açıklamasına göre, holdinge ait tüm şirketlerin yönetim süreçlerine liderlik edecek olan Ozan, globalleşme stratejisi, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ozan, iş hayatına Türk Ekonomi Bankası'nda analist olarak başladı. 1992'de Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan Ozan, 1992-1994'te topluluğun İngiltere'de bulunan şirketi VitrA UK'de, 1994-1997 döneminde ise Almanya'daki VitrA Bad'da Ticari Müdürlük görevini üstlendi. Ozan, 1997'de VitrA Bad Genel Müdürü oldu.



Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun uluslararası pazarlardaki büyümesinde önemli kilometre taşlarını oluşturan Engers Keramik, Villeroy&Boch'un karo bölümü V&B Fliesen ve Avrupa'nın önde gelen banyo mobilyası üreticilerinden Burgbad'ın satın alınma ve entegrasyon süreçlerinde rol oynayan Ozan, 2004-2006'da Avrupa Türk İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Ozan, aynı dönemde Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu'nda da yer aldı.



Ozan, 2006-2008'de VitrA Bad Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Engers Keramik'in Genel Müdürlüğü'nü, 2009-2013'te ise VitrA Karo AŞ'nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ozan, son olarak 2013-2016'da Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.