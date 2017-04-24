Kale Endüstri Holding'e Yeni Ceo
Kale Endüstri Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevine Zeki Şafak Ozan atandı.
Kale Endüstri Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevine Zeki Şafak Ozan atandı
Kaynak: Dunya.com
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