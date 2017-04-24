Kale Endüstri Holding'e Yeni Ceo
Türkiye'nin önemli entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan oldu.
Türkiye'nin önemli entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan oldu. Ozan, yeni görevine bu hafta itibariyle başladı.
Kaynak: Dunya.com
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