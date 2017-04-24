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Kale Endüstri Holding'e Yeni Ceo
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Kale Endüstri Holding'e Yeni Ceo

Türkiye'nin önemli entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan oldu.

Kale Endüstri Holding'e Yeni Ceo

Türkiye'nin önemli entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding'in yeni CEO'su Zeki Şafak Ozan oldu. Ozan, yeni görevine bu hafta itibariyle başladı.

Kaynak: Dunya.com

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