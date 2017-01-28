Kale'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Kale ilçesinde 3 kilo 30 gram esrar ve 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kale ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yürütülen yol kontrollerinde şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol ediliyor.



Yapılan uygulamalarda Diyarbakır'dan İstanbul'a gittiği tespit edilen otomobilde ekipler yaptıkları aramada 3 kilo 30 gram esrar ve 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Aracında esrar bulunan şüpheli E.N gözaltına alınırken, kaçak sigara şüphelisi A.K ise jandarmadaki sorgusunun ardında serbest bırakıldı.