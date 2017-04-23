Kale'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe sınırlarında yaptıkları yol kontrolü sırasında Elazığ'dan Malatya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda N.B. isimli yolcuya ait karton kolilere doldurulmuş 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.