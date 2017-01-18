Kale'de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı

Kale Devlet Hastanesinin 2016'da "İhtiyacın yoksa getir, ihtiyacın varsa götür" sloganıyla başlatılan gönül mağazası projesi kapsamında 180 koli kıyafet dağıtıldı.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kale Kaymakamlığı ile Kale Devlet Hastanesi öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan gönül mağazası projesinin hastaneye yatışı yapılan hasta ve hasta yakınlarının giyim sıkıntısını gidermek amacıyla başlatıldığı belirtildi.



Projenin büyüyerek yatan hasta ve yakınlarının yanı sıra ayaktan poliklinik hastaları ve hasta yakınlarına ve bu ailelerin okul çağındaki çocuklarına kadar ulaştığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ayrıca Kale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma çalışanları, köy muhtarları, okul müdürleri ve öğretmenlerle iletişime geçilerek ihtiyaç sahibi aileler tespit edilip gerekli giyim yardımları bu ailelere de ulaştırıldı. Gönül mağazası projesiyle 1 erkek, 1 kadın, 1 çocuk, 1 de karışık giyim odalarından oluşturulan 4 mağazada bir giyim firmasından ücretsiz temin edilen ve 180 koliden oluşan kaban, pantolon, kazak, hırka, ceket, eşofman, yelek gibi soğuk kış günlerinde ihtiyaç duyulan ürünler bulunuyor."



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk de projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.