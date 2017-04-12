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Kale'de Çiftçilere Tavuk Dağıtıldı
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Kale'de Çiftçilere Tavuk Dağıtıldı

Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 88 üreticiye bin 326 yerli yumurta tavuğu dağıtıldı.

Kale'de Çiftçilere Tavuk Dağıtıldı

Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 88 üreticiye bin 326 yerli yumurta tavuğu dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, Ataks cinsi yumurtacı tavuk ırkının Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bir tavuk ırkı olduğu belirtti.

Çevre şartlarına ve hastalıklara dirençli olduğundan salma tavukçulukta ve yumurta veriminin iyi ve doğal yumurta üretiminde kullanıldığını aktaran Doğruyol, tavukların 19 ile 21. haftalar arası yumurtlamaya başladığını ve 2,5-3 sene boyunca yumurtlamaya devam ederek, yılda 240 ile 260 yumurta verdiğini kaydetti.

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