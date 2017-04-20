Kale'de 8 Bin 600 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe sınırlarında yaptıkları yol kontrolü sırasında Elazığ'dan Malatya istikametine gitmekte olan A.B. yönetimindeki otobüsü durdurdu.



Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda karton kolilere doldurulmuş 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.