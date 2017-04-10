Kale Banyo'dan Krea Mobilya Serisi

Kale Banyo, yeni serisi Krea ile sade, şık ve kullanışlı banyolar yaratıyor.



Şirket açıklamasına göre, Kale Banyo, şık ve sade çizgilerle hayata geçirdiği ekonomik serisi Krea ile banyolara doğallık katıyor. 70, 90 ve 110 cm boyutlarında 3 farklı seçenekte sunulan Krea serisi, kapaklı ve çekmeceli lavabo dolabı versiyonu ile banyolara kullanışlı alanlar kazandırıyor.



Krea serisi ayrıca düz ayna ve ayna dolaplı alternatifleriyle de banyoları kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Boy dolabı ile geniş bir kullanım alanı sunan seri, yüksek depolama olanaklarıyla öne çıkıyor.



Inhouse tasarım ekibi tarafından tasarlanan serinin, dolaplı aynası da depolama ihtiyacını karşılıyor. Geniş kullanım alanı sağlayan Basics etajerli lavabo, soft close menteşe ve ray sistemlerinin kullanıldığı seri, krem meşe, modern ceviz ve beyaz renk seçenekleriyle tüketicinin beğenisine sunuluyor.