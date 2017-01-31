Kaldırmanız Gereken 9 Windows Programı!

Windows, senelerdir kullanımda olan bir platform; dolayısıyla Windows için geliştirilmiş uygulamaların çeşitliliği ve sayısı çok zengin. Windows'u son kurduğunuz zamandan bu yana sisteminize bu programlardan bir düzinesini, muhtemelen daha fazlasını eklediniz.



Buraya kadar her şey güzel ancak çoğu kullanıcı gereksiz yazılımları sisteminden kaldırmadığı gibi, bazı programlar durdukları yerde "eskiyebiliyor" ve işe yaramaz hale, hatta güvenlik sorunu haline gelebiliyorlar. Aşağıda sisteminizde yüklü olabilecek gereksiz yazılımların en popüler olanlarını sıraladık. Bu programları Başlat menüsüne "Program ekle veya kaldır" yazarak açabileceğiniz Uygulamalar ve Özellikler ekranından kaldırabilirsiniz.



1. Microsoft Silverlight



İyi bir web deneyimi için birçok eklenti yüklemenin şart olduğu dönemler geride kaldı. Şu sıralar çoğu web sitesi HTML5'e geçiş yaptığından, Chrome ve Edge'i bile desteklemeyen Silverlight'ı kaldırabilirsiniz.



2. Bütün araç çubukları



Üçüncü parti araç çubuklarının neredeyse hepsi, Google'a arama gibi web tarayıcınızda zaten bulunan işlevleri tekrar önünüze getirip, ekranda yer kaplıyorlar. Bunları tarayıcınızdan tamamen kaldırdığınızdan emin olun.



3. Temizlik araçları



Bu tür uygulamaların bazılar faydalı olabildiği kadar, zararlı da olabiliyor. MyCleanPC, PC Cleaner 5000 veya Advanced Windows Cleaner gibi temizlik araçlarından birini yüklediyseniz, kaldırmanız gerekli. Kayıt defteri temizleyicilerinin sistem performansını artırmadığını, daha çok sisteminizi bozduğunu söyleyelim.



4. Java



Silverlight gibi Java'nın kullanım oranı da giderek düşüyor. Android uygulaması geliştirmiyorsanız veya Java ile çalışan MATLAB, LibreOffice Base gibi özel programlar çalıştırmıyorsanız, Java'yı kaldırabilirsiniz. Java'nın JavaScript'le ilgisinin bulunmadığını ve çoğu web sitesinde kullanılan JavaScript kodlarının çalışmasını etkilemeyeceğini söyleyelim.



5. Üretici yazılımları



Surface Pro 4 gibi bir cihazınız yoksa veya Windows'u kendiniz yüklemediyseniz, üreticinizin sisteminize yüklediği sayısız uygulamayla onu doldurmuş olabilir. Sürücüler, sistem ve BIOS güncelleme araçları dışındaki fotoğraf ve oyun uygulamalarını gönül rahatlığıyla kaldırabilirsiniz.



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