Kaldırımlara Park Eden Sürücülere 120 Bin TL Ceza

İzmit Belediyesi, yaya kaldırımlarına park eden araç sürücülerine ceza yağdırdı.



Zabıta Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2016 yılı içinde özellikle yaya kaldırımlarına uygunsuz şekilde park eden bin 142 araç sürücüsüne Kabahatler Kanunu'na istinaden 119 bin 910 TL ceza kesildi. Zabıta yetkilileri, yaya kaldırımlarına, engelli geçiş yerlerine, bisiklet yollarına araç park edilmemesi konusunda sık sık uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "Yaptığımız tüm uyarılara rağmen uygunsuz yerlere park eden araç sürücüleri hakkında cezai işlem uygularken, araçları da çekicilerle çekiyoruz. Sürücüler, cezalı duruma düşmek istemiyorlarsa, uyarılara dikkate alıp yasak yerlere park etmesinler" dediler. - KOCAELİ