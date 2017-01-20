Kaldırımdaki Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir sürücünün, kullandığı ciple kaldırımda bekleyen yayaya çarpıp yaralayarak olay yerinden kaçması cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Gazipaşa Mahallesi'nde N.K. (63) kullandığı 01 BSS 76 plakalı cipin kontrolünü kaybederek karşı yöne geçip kaldırımda bekleyen Eray Aladağ'a (34) çarptı.



Cipin altında kalarak ağır yaralanan Aladağ, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.



Kazadan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü N.K, bir gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.



Sürücü, ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğunu belirtti. Kaza günü vefat eden bir yakınının taziyesine gittiğini kaydeden N.K, dönüşte kendisini rahatsız hissettiğini için kontrol amacıyla özel bir hastaneye giderken baygınlık geçirdiğini, kazadan sonra kendine geldiğini öne sürdü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kaza kamera kayıtlarında



Yoğun bakımda tedavi gören yaralı Eray Aladağ'ın kardeşi Erkan Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücünün alkollü ve süratli olduğuna dair görgü tanıklarının beyanlarının olduğunu iddia etti.



Aladağ, ağabeyinin hayati tehlikeyi atlatamadığına işaret ederek, "Kazadan sonra sürücü aracından çıkarak olayı soğukkanlılıkla izliyor. Aracın altında ağabeyimin olduğunu gördüğü halde olay yerinden hızla uzaklaşıyor." dedi.



Anne Ayşe ve baba Cumali Aladağ ise oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, ailesi olarak büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, sürücüye tepki gösterdi.



Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, kaldırımda ilerleyen cipin, önünde sürüklediği Eray Aladağ'ı altına alarak bir pano ve aydınlatma direğine çarparak durabilmesi görülüyor.



Bir kişinin kazanın ardından cep telefonu kamerasıyla evinin penceresinden çektiği görüntüde ise vatandaşların cipin altında kalan Eray Aladağ'ı kurtarmaya çalışması, bu sırada bir kadının sürücüye "Öyle sürülür mü? Suçlu sensin. Gözümün önünde oldu. Yazık." şeklindeki sözlerle tepki göstermesi yer aldı.



Görüntülere Eray Aladağ'ın kardeşinin telefonla yakınlarına kazayı haber verirken fenalaşması ve sürücünün telefonla görüşme yaparak olay yerinden uzaklaşması da yansıdı.