Bakırköy'de Buzlanma Faciası! Kaldırımdaki Kadını Ezerek Dereye Uçtu

Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

ÖNCE KALDIRIMDAKİ KADINA ÇARPTI SONRA DEREYE UÇTU

Kaza saat 08.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen Emine Topaç'a (42) çarpan otomobil Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü bağlayan dereye uçtu. Sürücü Yılmaz, denize düşen otomobilden çıkarak kayalıklara ulaştı. Kayalıklara savrulan Emine Topaç ise çevredekiler tarafından kayalıklardan çıkarıldı.



TALİHSİZ KADIN, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Topaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Topaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Yılmaz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



''BUZLANMA NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM''

Yılmaz'ın polise, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.